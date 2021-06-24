Aslanapa’da muhtarlara teşekkür belgesi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına Kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Köy ve mahallelerimizde yürütülen iş ve işlemler ile sunulan hizmetler çok başarılı olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda koordine edilen izolasyon, filyasyon işlemleri takdire şayandır. 112 Vefa İletişim Programı kapsamında vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama hizmetlerinde fedakarca ve özveriyle görev yapan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.