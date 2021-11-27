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Aslanapa’da muhtarlar çalıştayı
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde muhtarlar çalıştayı ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 27.11.2021, 12:32
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde muhtarlar çalıştayı ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, göçmenler ile ilgili iş ve işlemler, 112 Acil Çağrı Merkezinin işleyişi ve uyuşturucu ile mücadele konularında muhtarlara bilgilendirme ve sunum yapıldı.