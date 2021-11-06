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Aslanapa’da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Mera Islah projesi kapsamında yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton gübreleme yapıldığı bildirildi
KÜTAHYA 06.11.2021, 12:20
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Mera Islah projesi kapsamında yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton gübreleme yapıldığı bildirildi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce Mera ıslah projesi kapsamında Aslanapa ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi, Haydarlar Köyü ve Bezirgan köyünde yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton sonbahar (DAP) gübrelemesi yapıldı.