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Aslanapa’da marketlerde fiyat kontrolü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat kontrolü yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 03.06.2021, 10:49
Aslanapa’da marketlerde fiyat kontrolü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat kontrolü yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizdeki marketlerde bakanlığımız bünyesinde bulunan Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için kontroller yapıldı. Bu kapsamda bakliyat, işlenmiş ürün, hayvansal ürünler, meyve ve sebzelerin belirlenmiş 97 tane ürünün fiyat ve marka takibi yapılıp sisteme girişi yapıldı. Çalışmalarımız belli aralıklarla devam edecek ifadeleri kullanıldı.
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