Aslanapa’da kuduz ve çiçek hastalığı aşı çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından küçük baş hayvanlara çiçek hastalığı aşısı yapılırken, kedi ve köpeklere kuduz aşısı çalışmalarının da başladığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Kedi ve köpeklerde aşılama çalışmaları kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması zorunludur. Bu konuda ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan koyun ve keçilerde görülen küçükbaş çiçek hastalığı ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.