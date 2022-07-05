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Aslanapa’da küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 05.07.2022, 14:06
Aslanapa’da küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından Nuhören, Çamırdık ve Çamdibi köylerinde küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması yapıldı” denildi.

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