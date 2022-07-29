banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Aslanapa’da hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

KÜTAHYA 29.07.2022, 12:55
Aslanapa’da hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

Kütahya’nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, “ Rabbim emeklerinin karşılığını versin’’ dedi.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu