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Aslanapa’da hasat dönemi dualarla başladı
Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.
KÜTAHYA 29.07.2022, 12:55
Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.
Kütahya’nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.
Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, “ Rabbim emeklerinin karşılığını versin’’ dedi.