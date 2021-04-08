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Aslanapa’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri

Kütahya Aslanapa İl Jandarma Komutanlığı tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi.

KÜTAHYA 08.04.2021, 10:15
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Aslanapa’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri

Kütahya Aslanapa İl Jandarma Komutanlığı tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında ilçemiz Belediye Kültür Sarayı’nda, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) eğitici personeliyle müşterek “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi. Katılımcılara proje kapsamında uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bilgiler verildi. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak katılımcılara çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu’’ denildi.
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