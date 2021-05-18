Son Dakika
19 Mayıs yasak mı, tatil mi? 19 Mayıs 2021 kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olur mu? Okullar ve iş yerleri resmi tatil mi ilan edilecek?
Aslanapa’da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları yapıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 18.05.2021, 10:19
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları yapıldığı bildirildi.Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları, İlçe Müdürümüzün de katılmasıyla teknik personelimiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca yağışların az olmasının ekinlere olan etkileri müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Yağışların artması ve hububat eken çiftçilerimizin yüzünün gülmesi en büyük temennimizdir. Kontrollerimiz aralıksız olarak devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.