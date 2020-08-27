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Aslanapa’da dere ıslah çalışmaları
ASLANAPA'DA DERE ISLAH ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 27.08.2020, 10:49
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde aşırı yağışlara karşı tedbir amaçlı dere ıslah çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizdeki dere yatakları, olası tıkanma ve taşkınların önüne geçmek amacıyla temizleme çalışmaları başlatılmış olup kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Olası aşırı yağışlarda dere yataklarından kaynaklı sel felaketi ve su taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bitirildikten sonra belirli aralıklarla dere yatakları kontrol edilecek’’ ifadeleri kullanıldı.
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