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Aslanapa’da Çalköy grup yolunda sıcak asfalt çalışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Çalköy grup yolu sıcak asfalt çalışması yapımına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 12.08.2021, 10:10
Aslanapa’da Çalköy grup yolunda sıcak asfalt çalışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Çalköy grup yolu sıcak asfalt çalışması yapımına başlandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’6,5 kilometrelik Çalköy grup yolu sıcak asfalt çalışmaları bugün başladı. Çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldık. Bu yolun bitimiyle İlçe mücavir alanlarımız içerisinde yaklaşık 70 kilometre sıcak asfalt yolumuz atılmış olacak. Devletimiz ihtiyaç olduğu sürece bu hizmetleri vermeye devam edecek. Artık köy yollarımız çok daha güvenli ve kullanışlı’’ ifadelerini kullandı.
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