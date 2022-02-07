Aslanapa’da büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçeye bağlı Adaköyde büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama uygulaması yapıldı.