Aslanapa’da buğday üreticileri ile anket çalışması

Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kütahya’nın Aslanapa ilçesini de içine alan tescilli buğday çeşitlerinin durumu hakkındaki proje çerçevesinde, ilçedeki buğday üreticileri ile anket çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ilçemizi de kapsayan tescilli buğday çeşitlerinin durumu hakkındaki proje çerçevesinde, Müdürlüğümüz ve Enstitü teknik personeli ile birlikte ilçemizde buğday üreticilerimiz ile anket çalışması yapıldı. Ankette tescilli buğday çeşitleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak, çiftçilerimizin sahadaki tecrübeleri ışığında alınacak tedbirler ve çözüm önerileri konuşuldu. Katılım sağlayan çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.