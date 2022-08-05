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Aslanapa’da biçerdöver kontrolleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver kontrolleri yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 05.08.2022, 14:21
Aslanapa’da biçerdöver kontrolleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz Bezirgan, Terziler ve Emrez köylerinde biçerdöver kontrolleri yapılmış, biçerdöver sahibi ile operatörlere mevzuat hakkında bilgi verilmiştir. Yetiştirilen buğday ve arpaların doğru zamanda ve en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesi için gayret gösterilmektedir” denildi.

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