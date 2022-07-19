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Aslanapa’da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 19.07.2022, 15:14
Aslanapa’da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, Ortaca köyünde ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapılmıştır” denildi.

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