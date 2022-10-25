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Aslanapa’da atık asfalt malzemeler arazi yollarında değerlendiriliyor
Aslanapa Belediyesi asfaltlama çalışmaları esnasında yollardan sökülen atık asfalt malzemelerini bozuk arazi yollarına dökerek değerlendiriyor.
KÜTAHYA 25.10.2022, 10:24
Aslanapa Belediyesi asfaltlama çalışmaları esnasında yollardan sökülen atık asfalt malzemelerini bozuk arazi yollarına dökerek değerlendiriyor.
Yalnızsaray Mahallesinde asfalt kazıma çalışmaları esnasında yollardan sökülen atık asfalt malzemeler Belediye Fen İşleri ekiplerince alınarak bozuk arazi yollarının iyileştirilmesinde kullanılıyor.