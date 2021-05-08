Aslanapa’da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde açılan mısır silajı fabrikasından Türkiye’nin 81 iline satış yapıldığı bildirildi.

Girişimci İş Adamı Ali Okumuş tarafından ilçede faaliyet gösteren fabrikada üretilen mısır silajının, kaliteli mısırlardan üretildiği ve gün geçtikte talebin arttığı açıklandı. Tonu 410 TL’den başlayan fiyatlarla satış yaptıklarını belirten Ali Okumuş, ’’Aslanapa ilçesinde, mısır silajı satışları ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Son hafta Burdur, Balıkesir, Afyon, İzmir ve daha bir çok ilimize ürettiğimiz ürünü gelen siparişler üzerine gönderdik. Birinci mahsul Aslanapa mısır silajı ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yıl daha geniş kapsamlı üretim yapıp taleplere yetişmeye çalışacağız. Hem daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz hem de Aslanapa ve civar ilçelerimizde mısır üretiminin artmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu.