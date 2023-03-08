Aslanapa’da 60 ortaokul öğrencisi yüzme öğreniyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde temel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi çerçevesinde yüzme kursu açıldı.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüze bağlı temel eğitim okullarımızdan 60 öğrencimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli biçimde yüzme kurslarına katılım sağladı. Yüzme kursu Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda spor uzmanları tarafından ayda bir gün 2’şer saat verilmektedir. Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal yönden gelişimleri açısından, ilde düzenlenen yüzme kursumuza sene sonuna kadar bütün öğrencilerimizin katılımı sağlanacak” ifadelerine yer verildi.