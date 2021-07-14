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Aslanapa’da 4 köyde mermer ocağı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 4 köyde işletilen mermer ocaklarında, 70 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

KÜTAHYA 14.07.2021, 09:33
Aslanapa’da 4 köyde mermer ocağı
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 4 köyde işletilen mermer ocaklarında, 70 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Haydarlar, Göynükören, Çamırdık ve Aslıhanlar köyümüzde bulunan maden ocaklarını ziyaret ettik. 4 köyümüzde toplam 70 kişi istihdam ediliyor. Aslanapa mermerinin ileride marka olması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Bölgemizde mermer yatakları mevcut. Bunların değerlendirilmesi için özel sektörün yatırımları devam ediyor. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum’’ dedi.
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