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Aslanapa’da 277 bin yavru sazan 3 gölette suyla buluştu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 277 bin yavru sazan balığının Kureyşler, Emrez ve Pınarbaşı göletlerine bırakıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 13.08.2021, 10:59
Aslanapa’da 277 bin yavru sazan 3 gölette suyla buluştu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 277 bin yavru sazan balığının Kureyşler, Emrez ve Pınarbaşı göletlerine bırakıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’ Göletlerdeki balık popülasyonunu arttırmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 277 bin yavru aynalı ve pullu sazan balığının Kureyşler, Emrez ve Pınarbaşı göletlerine salındığını söyledi.
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