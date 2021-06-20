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Aslanapa ve Çavdarhisar’da dolu ve sel

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde dolu ve sel, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

KÜTAHYA 20.06.2021, 18:29
Aslanapa ve Çavdarhisar’da dolu ve sel

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde dolu ve sel, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Köylerdeki derelerde oluşan sel sularının taşması, tarım arazilerine zarar verdi. İlçeye bağlı Çalköy köyündeki dere taştı. Diğer köylerde yaşayan çiftçiler, yağış sonrası oluşan zararları konusunda yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması ve zararları konusunda gerekli desteğin verilmesini istediler. Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamada bölgede yağışların devam edeceği, vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Öte yandan Çavdarhisar ilçesinde yarım saat süren dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Dolu yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığı hakkında İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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