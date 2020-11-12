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Aslanapa pazarı tekrar açılıyor

ASLANAPA PAZARI TEKRAR AÇILIYOR

KÜTAHYA 12.11.2020, 12:52
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Aslanapa pazarı tekrar açılıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Aslanapa pazarı ve hayvan pazarının tekrar açılacağı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssısha kurulu kararıyla geçici olarak 2 hafta önce kapatılan Aslanapa halk pazarı ve hayvan pazarımız,15 Kasım 2020 tarihinde yeniden faaliyete geçecektir. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan pazarımızın, bir daha kapanmaması için halkımızın Korona virüs kurallarına harfiyen uyması gereklidir. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını tavizsiz uygulamalıyız. Tüm halkımızı kurallara uymaya davet ediyorum’’ dedi.
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