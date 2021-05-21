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Aslanapa Ortaokulu’nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu’nu Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 21.05.2021, 11:15
Aslanapa Ortaokulu’nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu’nu Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, ’’Okul ziyaretleri kapsamında güçlendirme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulunu ve Aslanapa Anaokulunu ziyaret ettik. Çevre düzenlemesi ve güçlendirme çalışmaları hakkında gerekli bilgileri aldık. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz. Anaokulu öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettik. Bizlere çiçek hediye ettiler. Her biri çiçek olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
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