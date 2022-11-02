Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve ilçe heyetiyle bir araya geldi.

Belediyenin çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, “Aslanapa için üzerimize düşen ne varsa imkanlar dahilinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.