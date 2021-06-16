banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinliği kapsamında Aslanapa Kültür Merkezi’nde yıl sonu sergisi açıldı.

KÜTAHYA 16.06.2021, 10:30
Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinliği kapsamında Aslanapa Kültür Merkezi’nde yıl sonu sergisi açıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış yoğun ilgi gördü. İlçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezinde açılan kurslarda üretilen çini ve dikiş nakış ürünleri büyük beğeni topladı.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünleri inceledik. Aile ekonomisine katkı sağladığına inandığımız bu kursların devamını bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı usta öğreticilerimize teşekkür belgelerini takdim ettik’’ ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
17°
hafif yağmur
banner493