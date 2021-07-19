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Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede faaliyette bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’nda incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 19.07.2021, 09:43
Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor
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Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede faaliyette bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’nda incelemelerde bulundu.

Bölge için son derece önemli olan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’nda var olan hareketliliğin oldukça sevindirici olduğu belirten Gökhan Gürel, "Hayvancılık özellikle küçük baş hayvancılık, Aslanapa ve köylerimizde bir çok ailemizin tek geçim kaynağı. Biz Belediye olarak bu durumun farkındayız. Bu konuda araştırmalar yapıp ilçemizde hayvancılığın arttırılması için gerekli birimlerle işbirliği içerisinde çalışacağız. Çünkü biz, köyden kente göçün hayvancılık gibi son derece önemli ve bir o kadarda emek gerektiren meslekle önleneceğinin farkındayız. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.
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