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Aslanapa Belediyesi’nden yol bakım çalışmaları
ASLANAPA'DA YOL ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 31.08.2020, 09:57
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının belediye tarafından aralıksız devam ettiği bildirildi.
Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediye ekiplerimiz tarafından mahallerimizdeki yol bakım çalışmaları devam ediyor. Hürriyet mahallesinden sonra ilçemizin en büyük mahallelerinden olan Yalnızsaray’da yol bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını başlattık. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip diğer mahllerimizinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ ifadelerine yer verildi.
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