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Aslanapa Belediyesi’nden haşere ilaçlama çalışması

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi’nce ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 27.07.2022, 10:32
Aslanapa Belediyesi’nden haşere ilaçlama çalışması

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi’nce ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediyesi tarafından halkın genel anlamda sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde karasinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı. Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında ve larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmaları sürüyor.

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