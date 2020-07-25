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Asırlık bileme taşında bıçak biliyorlar
ASIRLIK BİLEME TAŞINDA BIÇAK BİLİYORLAR
KÜTAHYA 25.07.2020, 10:24
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde asırlık bileme taşında bıçak, balta ve kesici alet bileme geleneği sürdürülüyor.
Kurban Bayramına sayılı günler kala ilçede ikamet eden Hidayet Ayyıldız, kurban kesimine hazırlık amacıyla bıçak ve baltaları asırlık bileme taşında bileme yapıyor.
Ayyıldız, bileği taşında bilediği bıçağın kalitesinin bozmadığını, daha keskin olduğunu ve ete sürüldüğünde yüzünün incelip körelmediğini söyledi.
Dedelerinden kalma yaklaşık yüz yıllık bileme taşını 20 yıldan beri kullandığını söyleyen işçi emeklisi Mehmet Türe,” Kösüre dediğimiz bileme taşını yeniden restore ettirip kullanılır hale getirdim. Bıçağın suyunu kaçırmadığı ve yüzünü bozmadığı için yıllardan beri bileme taşı kullanıyoruz” dedi.
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