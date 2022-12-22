Asırlara meydan okuyan Kütahya Kalesi’nde değişim başlıyor

Türkiye’nin en büyük kalelerinden biri olan Kütahya Kalesi, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla cezbedecek. 5. yüzyılda inşa edilen kalede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, “Tarihi değeri ve surlarıyla göze çarpan, eşsiz manzara keyfi sunan Kütahya Kalesi, yeni projelerle turizmde gözde merkezlerimizden biri olacak” dedi.

Bizanslılar tarafından 5. yüzyılda inşa edilen Kütahya Kalesi, Kütahya Belediyesi tarafından sürdürülen, Kütahya Valiliğince desteklenen restorasyon, seyir terasları, kale yolu ve peyzaj uygulama projeleri sonrası bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Projeler tamamlandığında ziyaretçiler hem Kütahya’nın tarihini öğrenecek hem de tüm gününü doyumsuz Kütahya manzarası eşliğinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve seyir teraslarında güzel vakit geçirebilecek.

Tarihi kalede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, gelinen aşama hakkında Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık’tan bilgiler aldı. Vali Çelik’e Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık eşlik etti.

Tarihi değeri, burçları, konumu ve Döner Gazinosu ile dikkat çeken Kütahya Kalesi’nde öncelikli sorun alanlarından biri olan aşağı kale kapısı Vali Ali Çelik’in girişimlerinin ardından yıkılmaktan kurtarıldı.

Özelliklerini bozacak değişimlerden de kaçınıldı

Kale kapısı ve beden duvarı, Kütahya Valiliğinin destekleriyle Kütahya Belediyesince restore edilerek günümüze kazandırıldı.

Özgün dokuya mümkün olduğunca az müdahale edilerek, özgün plan şemalarına sadık kalınan kale kapısı ve beden duvarı restorasyonunda eskisi gibi benzer yapım teknikleri kullanıldı. Kapı ve çevresinin bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilirken, eserin kültürel ve mekânsal özelliklerini bozacak değişimlerden de kaçınıldı.

Kale kapısındaki restorasyonun tamamlanarak kültürel mirasın açığa çıkarılmasının ardından tarihi kaleye ilgiyi artıracak Kütahya Kalesi ve Ulu Cami Arası Kültür Yolu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi için harekete geçildi.

Koruma Bölge Kurulundan onay alan Büyük Hisar Sokağı’nın düzenleme projesinin uygulama ihalesi yapıldı. Proje tamamlandığında Germiyan eserlerinden olan İshak Fakih Camisi’nin kuzey batısındaki sokaktan aşağı kale kapısına ulaşımı sağlanacak.

Gecesiyle, gündüzüyle eşsiz görüntüler sunan Kütahya Kalesi’nin doyumsuz manzaralarını farklı bir bakış açısıyla keşfetme imkânı sağlayacak seyir teraslarının kaleye olan ilgiyi artırması hedefleniyor.

Tarihi değeri ve surlarıyla göze çarpan, eşsiz manzara keyfi sunan Kütahya Kalesi’nin yeni projelerle turizmde gözde merkezlerden biri olacağını ifade eden Vali Ali Çelik, “Kütahya’mız için iş birliği ve gönül birliğiyle çalışan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a, İl Genel Meclisimize ve İl Özel İdaremize teşekkür ediyorum. Kütahya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.