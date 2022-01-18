Ara raporlar Başkan Işık’a teslim edildi

Kütahya Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi" projesi protokolünün ara raporları, Belediye Başkanı Alim Işık’a teslim edildi.

TÜBİTAK’tan gelen heyet ile görüşen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, heyete yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Kütahya Belediyesi arasında 2020 yılında imzalanan protokol gereği, Kütahya Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi projesi kapsamında yapılan çalışmaların birinci ara raporu tamamlandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu ara raporda verilen bilgiler doğrultusunda özellikle çevresel gürültü yönetimi konusunda, belediye mücavir alan sınırları içinde karayolu, sanayi, demiryolu ve eğlence alanlarından kaynaklanan gürültülerin azaltılması, gerek ulaşım master planımız gerekse şehir master planlaması konusunda TÜBİTAK uzmanlarımız gürültü azaltım senaryolarının eylem planını hazırlama sürecine geldi” diye konuştu.

Belediye Başkanı Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Belediye ekiplerimiz, Çevre ve Şehirlik Müdürlüğü Ekipleri ve TÜBİTAK uzmanlarının ortak çalışmasıyla birkaç gün Kütahya’da bu konu ile ilgili saha çalışması yapacak” dedi.

Gürültü eylem planı protokolü kapsamında, Ağustos ayı 2022 yılına kadar eylem planlarının hazırlanacağı belirtildi.