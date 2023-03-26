Kütahya’da antika tutkunlarını buluşturan pazar ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor.

Kütahya’da ayda bir gün açılan, geçmişin estetiğinin bugünle buluştuğu antika pazarı, meraklılarını bir araya getiriyor. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait yüzlerce eserin sergilendiği pazar, antika tutkunlarını eski zamanlara götürüyor. Pazarda tezgah açmak isteyen antikacılar, günler öncesinden Kütahya Antikacılar Derneği ile irtibata geçerek yer ayırtıyor. Geniş yelpazedeki obje çeşitliliğiyle dikkati çeken pazarda, gramofonlar, taş plaklar, antika saatler, radyolar, gaz lambaları, tespihler, çantalar, fincanlar, dalış tüpleri, anahtarlar, oyuncaklar, dikiş makineleri, vazolar, biblolar, eski paralar, kitaplar, daktilolar, fotoğraf makineleri, bakır ev eşyaları gibi birçok parça bulunuyor. Pazarda tezgah açan antika tutkunları, yoğun ilgiden dolayı memnum olduklarını dile getiriyor.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, yaptığı açıklamada eski kültürleri yaşatma gayretinde olduklarını ifade etti. Akgün, henüz ikinci kez kurulan pazara yoğun ilgi olduğuna, çok sayıda şehirden esnafın tezgah açtığına dikkati çekti. Akgün, "Antika işi bir tutkudur. Tezgahlarda eşsiz eserler bulmak mümkün. Şubat ayında ilk etkinliğimizde 300’e yakın arkadaşımız sergi açmıştı. Bugün ikinci defa açtığımız pazarda katılımcı sayısı 500’ü geçti" diye konuştu.

Başkan Akgün, antika pazarının bundan sonra da her ayın son pazar günü kurulmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.