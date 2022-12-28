Annelerin ürettiği atkı ve bereler, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’ne teslim edildi

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği üyesi annelerin Suriye’deki savaş mağdurları için ürettiği atkı ve bereler, Kütahya İHH İnsanı Yardım Derneği’ne teslim edildi.

Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, yaptığı açıklamada, "Hayata anlam ve mutluluk katan yaptığımız iyiliklerdir. Bizim derneğimizin anneleri de el emeği olarak kendileri atkı ve bere ördüler. Bu kış günlerinde hiç bir çocuğumuz üşümesin ve üzülmesin. Bizimde bir katkımız olsun" dedi.

Dernek olarak savaş mağdurları insanlar için başlattıkları ’İyilik soğuk geçirmez" kampanyasının yoğun bir katılımla devam ettiğini belirten Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, "Bu tip bağışlar bizi çok sevindiriyor. Tüm yorgunluğumuzu alıyor. İhtiyaç sahibi çocuklarımız çok sevinecekler. En kısa sürede kalpleri iyilik dolu teyzelerinin ördükleri bu bere ve şapkaları çocuklarımıza ulaştıracağız ve onların sevincini annelerimizle paylaşacağız" diye konuştu.