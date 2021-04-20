Annelere narko-rehber semineri

Kütahya’nın Simav ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye etkin katılımı sağlamak amacıyla, ’en iyi narkotik polisi anne’ konulu bir seminer düzenlendi.

Simav Osmanbey Ortaokulunda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından sunumu yapılan seminere Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve 28 anne katıldı.

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında geçekleştirilen seminerde, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda anket yapılarak broşür dağıtıldı. Bu projede, gençleri en iyi takip edebilecek, davranışlarındaki farklılıkları gözlemleyebilecek ve ilk izlenimi gerçekleştirebilecek kişinin anneler olması nedeniyle, annelere uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ne olduğu, kullanılan kişiye nasıl etkileri olduğu, bu maddeleri kullanmaya başlamanın nedenlerinin neler olduğu, hangi sebepler ile madde kullanımına başlandığı, hangi ortamlarda kullanıldığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.