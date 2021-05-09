Annelere gül ve Yasin-i Şerif kitabı dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan Annelere, köy muhtarlığı tarafından Yasin-i Şerif kitabı ve gül dağıtıldı.

Günlüce Köy Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ’’İki güzel ve özel gün mübarek Kadir gecesi ve Anneler günü bir araya geldi. Tam kapanma dolayısıyla gurbetteki evlatlarına hasret kalan annelerimizin yalnızlığını bir nebze de olsa gidermek için hane hane dolaşıp köydeki tüm annelerimize ulaşmaya çalıştık. Ahirete göçmüş annelerimize okunması için çam sakızı çoban armağanı birer Yasin-i Şerif kitabı hediye ettik. Bunun yanında birer adet gül verip ellerini öpüp gönül aldık. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü kutlarım. Annelerimizi ziyaret etmekte emeği geçen bayan kardeşlerimizden Allah razı olsun’’ dedi.