"Anılarımdasın Öğretmenim" projesine destek veren velilere teşekkür belgesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan "Anılarımdasın Öğretmenim" projesine anılarıyla destek veren velilere teşekkür belgesi verildi.

Yapılan törenle, kitapta anısı bulunan, il merkezinde ikamet eden velilere "Anılarımdasın Öğretmenim" kitabı ve Teşekkür Belgesi verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürü Mustafa Topuz, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, proje kapsamında yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Müdür Başyiğit, "Velilerimiz geçmişe dönerek hayatlarında iz bırakan hatıralarını anımsadıklarında, hayatta nelerin kalıcı olduğu, neleri yapmak veya yapmamak gerektiği noktasında çocuklarıyla tecrübe paylaşımında bulunacaklar, çocuklarının geleceğinin şekillenmesinde yol gösterici olacaklardır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan "Anılarımdasın Öğretmenim" projesi ile velilerin, kendi öğrencilik yıllarında, öğretmenleri ile ilgili unutamadıkları güzel anılarını yazıya dökmelerini sağladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında velilerin oluşturduğu Müdürlüğe ulaşan anılar arasından seçme yapıldığını ve bu anıların "Anılarımdasın Öğretmenim" kitabında hayat bulduğunu ifade ettiler.