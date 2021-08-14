Anadolu Lisesi’nin çok amaçlı salonuna tiyatro sahnesi

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesindeki çok amaçlı salona tiyatro sahnesi yapıldığı bildirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin her yıl fiziki görünümünde değişiklikler yapıldığını ve öğrencilere en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Müdür Aydın,” Okulumuz bodrum katındaki çok amaçlı salon boyanıp, çeşitli desenler çizerek salonun fiziki görünümü güzelleştirildi. Daha sonra TYP çalışanı Cengiz Varol tarafından Arslan Mobilya desteğiyle tiyatro sahnesi yapıldı. Okulun fiziki olarak gelişmesinde ve ilçe öğrencilerine en iyi eğitim imkanı sunulmasında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci olmak üzere, TYP çalışanı Mustafa Erkul’a ve öğrenci velilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.