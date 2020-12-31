Anadolu Lisesinde Slayt Oluşturma Yarışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Slayt Oluşturma yarışmasında dereceye giren öğrenci ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan Emine Mintaş’a ödülü Okul Müdürü İsmail Aydın tarafından verildi.

Müdür İsmail Aydın, öğrencilerin kabiliyetlerini kullanabileceği ve öz güvenlerini geliştirecek çalışmaların yapılması eğitimin en önemli faaliyetleri arasında olduğunu belirterek bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi.