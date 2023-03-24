Anadolu Lisesinde Sınıf Başkanları Konseyi kuruldu

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) projesi inovasyon çerçevesinde Sınıf Başkanları Konseyi kuruldu.

Sınıf Başkanları Konseyinin 9/A, 10/A, 10/B, 11/A, 11/B, 11/C, 12/A, 12/B ve 12/C sınıf başkanları olmak üzere 9 öğrenciden oluştuğunu söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Okulumuzda Sınıf Başkanları Konseyinin kurulmasıyla başkanlar lider olduklarının farkına vardılar. Sınıf başkanları da kendileri 5 kişilik komisyon kurarak, sınıf içi etkiletişimi profesyonel hale getirmişlerdir. Başkanlar sınıflarının akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha başarılı çalışmalar yapılmasında katkı sunmaktadırlar. Okul idaremizce kurulan Sınıf Başkanları Konseyinde görev alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.