Anadolu Lisesinde “Şehrimi ve Ülkemi Tanıyorum” isimli proje

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri için “Şehrimi ve Ülkemi tanıyorum” isimli proje başlatıldı.

Proje çalışması çerçevesinde Kütahya’nın yerel kıyafetleri, yemek türleri, düğün, sünnet, cenaze törenleri ve yerel sanatçılar öğrencilere tanıtıldı. Türkiye’nin doğal, kültürel zenginlikleri öğrenciler tarafından araştırılarak sınıf ortamında sunmaları sağlandı. Öğrenciler araştırmalarını sunum olarak akıllı tahtadan görsellerle desteklenmiş bir şekilde arkadaşlarına aktardılar.

Projeye 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. 9. ve 10. sınıflar yarışma şeklinde çalışmalar ortaya koyarken 11. sınıflar sunum olarak projeye katkı sundular. Sunum yapan ve yarışmalara katılan öğrenciler ders öğretmeni Recai Baran tarafından ödüllendirildi.