Anadolu Lisesi’nde "Ödüllü sınıf’’ projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) kapsamında başlatılan 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan ’’Ödüllü Sınıf’’ projesinin öğrencilerden büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibari ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen EGEP kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan ’’Ödüllü Sınıf’’ projesinin başladığını söyledi.

Müdür İsmail Aydın, ”Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından yürütülmekte olan ödüllü sınıf projesi sayesinde her dönem iki kazanım değerlendirme sınavı sonuçları ve karne notlarından oluşan tablo ile başarılı olan şubeler belirlenecektir. Başarılı olan şubelerin kapısına ’’5 yıldızlı ödüllü sınıf’’ afişi asılacak, sınıf bu afişlerle donatılacak ve ilçe halk kütüphanesinde sinema izleme etkinliği yapılacaktır. Ayrıca ödüllü sınıftaki tüm öğrencilere okul idaresi tarafından başarı belgesi düzenlenecek ve 18 Şubat 2022 tarihinde okul bahçesinde yapılan bir tören ile öğrencilere takdim edilecektir. Böylece öğrenciler onurlandırılırken diğer sınıflarda teşvik edilecektir” dedi.