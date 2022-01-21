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Anadolu Lisesi’nde “Duvarlar Konuşuyor” projesi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen EGEP projesi kapsamında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Duvarlar Konuşuyor” projesi hayata geçirildi.
KÜTAHYA 21.01.2022, 10:45
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen EGEP projesi kapsamında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Duvarlar Konuşuyor” projesi hayata geçirildi.
Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Recep Kocalar’ın yürüttüğü "Konuşan Duvarlar" projesi kapsamında “Şiir Koridoru” açıldı.
11/A sınıfından 7 öğrencinin 5 günlük çalışması ile okulun kantinine inen merdiven duvarları şiir ve kısa özlü yazılar yazılarak konuşan duvarlar haline getirildi.