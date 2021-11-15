Anadolu Lisesinde, “Denemenin Fatihleri” projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) kapsamında ’’Denemenin Fatihleri’’ isimli projenin başlatıldığı bildirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, ’’Denemenin Fatihleri’’ projesi sayesinde her kazanımın değerlendirme sınav sonuçlarında 9, 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinden ilk 5 sıralamaya giren öğrencilerin fotoğraflarının okul girişindeki tanıtım televizyonundan bir hafta boyunca yayınlanacağını söyledi.

Müdür Aydın,” Ayrıca ilk 5 sıralamaya giren öğrencilere okul idaresi tarafından Başarı Belgesi düzenlenecek ve okul bahçesinde yapılan bir tören ile öğrencilere takdim edilecektir. Böylece öğrenciler onurlandırılırken diğer öğrencilerde teşvik edilecektir. Öğrencilerimizin ders çalışma ve başarılı olmak için motivasyonunun yüksek tutulması. Öğrenciler arasında başarılı olmak için rekabet oluşması ve derslerin daha verimli işlenmesi için okul olarak “Denemenin Fatihleri” isimli projeyi başlattık” dedi.