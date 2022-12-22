Ana sınıfında matematikçi Cahit Arf’ın resmini çizme yarışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfında matematikçi ve bilim insanı Cahit Arf’ın resmini çizme yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) projesi çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfı Öğrenci Grubu tarafından matematikçi Cahit Arf’ın resmini çizme yarışması gerçekleştirildi. Öğretmen Esma Değirmenci tarafından Cahit Arf akıllı tahtadan öğrencilere tanıtıldı ve resmi ekranda tutularak öğrencilerin çizmeleri istendi. Bir hafta süren çalışmaların ardından her öğrenci Cahit Arf’ın resmini çizmeyi başardı ve çizilen resimler sınıf panosunda sergilendi.