Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfında kodlama etkinliği gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın,” Kodlama eğitimin faydalarını düşündüğümüzde bu alanın uzmanları 4-5 yaşlarında bile kodlama yöntemi ile çocukların birçok kavramı öğrenebileceğini ifade ediyor. Tabi ki okuma yazma sürecini tamamlamamış bir çocuktan uygulama yazmalarını beklemek anlamsız olur. Bu yaş grubundaki çocuklar için temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği çeşitli oyuncaklar bulunmakta ve etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin, gerekli komutları kullanarak, hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyip bir tırtılın yaprağa ulaşmasını sağlamak kodlama eğitimi için oldukça güçlü bir temelin oluşmasını desteklemektedir. Bu çerçevesinde okulumuz Anasınıfı Öğretmeni Büşra Eroğlu tarafından, öğrencilere parçalı şekiller çizdirilmiş ve daha sonra öğrencilerin bu şekilleri birleştirerek bütünü oluşturmaları istenmiştir. Öğrencilerimiz tarafından bir oyun olarak görünse de, gelecekte yapacakları algoritma çalışmalarının temeli atılmaktadır” dedi.