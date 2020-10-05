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Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması

SİMAV'DA ANA HAT SU ARIZALARINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

KÜTAHYA 05.10.2020, 10:22
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Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, su depolarını besleyen yatay pompa ile ana hat güzergahı üzerinde meydana gelen arızaların, Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım ve bakımının yapıldığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki bazı mahallelerde 2 gün boyunca meydana gelen su kesintilerinin sona erdiğini belirtti. Başkan Biçer, “İlçemizin su depolarını besleyen 300’lük yatay pompa ve ana su hattı üzerine, yüklü bir hafriyat kamyonu ile moloz dökülmesi sonucu arıza meydana gelmiştir. 30 yıldan bu yana kullanılan ana su hattının ekonomik ömrünü tamamlaması ve günümüz şartlarında kullanılan tamir ekipmanları ile uyumsuz olması işleri bir hayli zorlaştırdı. Halkımızın mağduriyetinin kısa sürede giderilmesi için gece gündüz fedakarca çalışan personellerimize ve 2 gün boyunca anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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