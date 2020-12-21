Ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisine ilk kazma vuruldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması için, Simav Belediye Başkanlığı ile bir şirket arasında sözleşmesi imzalanan tesise ilk kazmanın vurulduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sıfır atık projesi kapsamında, doğa ve çevre için yapılan yatırımlar ile çalışmaların, geleceğe nefes olacağını ifade etti. Başkan Biçer, “ 5 yıllık bir sözleşme ile başladığımız ve 1 ay içinde hizmete girecek olan tesisimiz sayesinde, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için, projelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Çevre bilinci ve duyarlığı süreklilik isteyen bir yaşam tarzı olduğundan, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayırma çalışmalarından olumlu sonuçlar alabilmek, gerçekçi çözümlere ulaşmakla mümkün olacaktır. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakacağımız inancıyla, bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir hayat için 3 bin metrekarelik bir alanda başlattığımız projemiz, ilçemize hayırlı olsun” dedi.