Altıntaş’ta Yerli Tohum Tarım Atölyesi projesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Müdürlüğü’nün Yerli Tohum Tarım Atölyesi projesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’in açılış konuşması ve projenin geçen yılki çalışmaları hakkında bilgi verdiği sunumun ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan öğrencilere projenin ilk eğitimini verdi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, programda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin önemine değinerek öğrencilerin bu noktadaki çalışmalarda gösterdikleri ilgi ve başarının önemli olduğunu vurguladı.

Bu tarz projelerin yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu belirten Kaymakam İrdelp, kurum amirlerine, Zafer İlkokulu idareci ve öğretmenlerine ve projeye emek veren herkese teşekkür etti.