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Altıntaş’ta yeni köprü yapımı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Avşar deresi ıslahı kapsamında yeni bir köprü yapımına başlandığı bildirildi.
KÜTAHYA 01.06.2021, 10:28
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Avşar deresi ıslahı kapsamında yeni bir köprü yapımına başlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizAvşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yeni bir köprü yapımı çalışması başlatıldı. Kısa zamanda bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. DSİ yetkililerine ve ilgili firmaya Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin’’ ifadelerini kullandı.