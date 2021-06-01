Altıntaş’ta yeni köprü yapımı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Avşar deresi ıslahı kapsamında yeni bir köprü yapımına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz

Avşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yeni bir köprü yapımı çalışması başlatıldı. Kısa zamanda bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. DSİ yetkililerine ve ilgili firmaya Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin’’ ifadelerini kullandı.