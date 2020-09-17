Son Dakika
Altıntaş’ta velilerle Korona virüs toplantıları
ALTINTAŞ'TA VELİLERLE KORONA VİRÜS TOPLANTILARI
KÜTAHYA 17.09.2020, 11:05
2
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, birinci sınıf öğretmenleri tarafından, öğrenci velilerine yönelik seyreltilmiş veli toplantıları düzenlediği bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Okulumuz 1. sınıf öğretmenlerimiz tarafından öğrenci velilerimiz ile belli aralıklarla veli toplantıları düzenlenmiş, pandemi sürecini sağlıklı koşullarda yürütülmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Toplantılar, sosyal mesafe, doğru maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun olarak periyodik zamanlarda, seyreltilmiş olarak gerçekleştirmiştir. Yapılan bu toplantılarda, velilerimizle 1. sınıf öğrencilerimizin pandemi döneminde okula alışma sürecinde yapılması gerekenler anlatılmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0